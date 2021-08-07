Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı

eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin rövanş hazırlıklarına başladı.

eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi ilk maçta 2-1 yenen Yiğidolar, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Isaac Cofie ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam edecek.

eleme turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.