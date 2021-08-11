İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Dinamo Batumi maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.

Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Dinamo Batumi maçının taktiğini çalıştı.


Yiğidolar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.


Sivasspor ile Dinamo Batumi ön eleme turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00'da Bahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

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