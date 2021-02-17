Sivasspor eksi 7 derecede idman yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, antrenmanını sıfırın altında 7 derecede yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasını BAY geçiren Sivasspor, bir haftalık aranın ardından 26. haftada sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu bir ortamda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları, yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra iki grup halinde şut ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.