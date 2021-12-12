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Sivasspor en çok Galatasaray'a yeniliyor

DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde en fazla yenilgisini Galatasaray karşısında aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, lig tarihinde en çok Galatasaray'a mağlup oldu. Rakibi ile yaptığı 30 maçta, 19 mağlubiyet alan Yiğidolar, bu istatistikle kötü bir grafik çizdi.5 kez Sivasspor rakibini yenerken, 6 maç da berabere sonuçlandı.


Yiğidolar'ın aynı zamanda en fazla gol yediği iki takımdan biri 66 golle Galatasaray olurken, diğeri de aynı gol sayısıyla Fenerbahçe oldu.

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