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Sivasspor, Erkan Eyibil'e kancayı taktı

DG Sivasspor, 19 yaşındaki orta saha Erkan Eyibil ile temasa geçti.


UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Erkan Eyibil'i kadrosuna katmak istiyor.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, 10 numara mevkiinde görev yaparken transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Kariyerinde 33 maça çıkan Eyibil, 2 gol attı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 22 kez ilk 11'de görev alırken, bin 966 dakika sahada kaldı.

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