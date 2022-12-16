Sivasspor-Erokspor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5.
tur maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbul takımlarından Esenler Erokspor'u konuk edecek. 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Üst (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Kadın Tribün (4. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün (5. Kategori): 39 TL