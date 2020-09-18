Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise orta ve şut çalışması yaptı. Yiğidolar bugün öğleden sonra Erzurum'a gidecek ve yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor, 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.