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Sivasspor evinde yenilmiyor

D.

G. Sivasspor, sahasında oynadığı 4 maçta da yenilmedi.


Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor maçından galibiyetle Gaziantep maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü de 3-1 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.


MKE Ankaragücü karşısında ilk yarısını 1-1 beraberlikle kapadığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 3-1 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir performans sergiledi.


Ankaragücü galibiyeti ile ligde 12 puanla ikinci sıraya yükselen Sivasspor, Konyaspor'dan ikincilik koltuğunu devraldı.

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