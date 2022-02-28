Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Mart Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.