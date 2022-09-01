Sivasspor-Fatih Karagümrük maçını Yasin Kol yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Fatih Karagümrük maçında hakem Yasin Kol görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'de başlayacak olan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.