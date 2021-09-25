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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Zorbay Küçük

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.


Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Zorbay Küçük oturacak. Küçük'e, AVAR olarak Ali Yavuz eşlik edecek.

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