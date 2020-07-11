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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig’in 32.

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.


Sivasspor, saat 14.00'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek.

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