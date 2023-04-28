Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.