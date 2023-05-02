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Sivasspor - Fenerbahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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