Sivasspor, Fiorentina maçının taktiğini çalıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fiorentina ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.