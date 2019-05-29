Sivasspor futbolcu seçmesi yapacak

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, oyuncu seçmeleri 27-28 Temmuz'da Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılacak. Futbol altyapı teknik heyeti tarafından değerlendirilecek olan seçmelere 2003-2006 ve 2007 doğumlu adaylar katılabilecek. 2006-2007 doğumlu sporcuların seçmeleri 27 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da, 2008-2009 doğumlu sporcuların seçmeleri ise 28 Temmuz Pazar günü yine aynı saatte Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Seçmelere belirlenen yaş gruplarında ve belirtilen zamanda katılabilmek için 0346 226 41 80 numaralı telefonu arayarak kaydınızı yaptırmanın yeterli olacağı açıklandı.