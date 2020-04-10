İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor: "Futbolu özledik"

DG Sivasspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, futbola duyulan özlemi dile getirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından futbola duyulan özlemle ilgili paylaşımda bulundu.


Futbolcuların sevinç fotoğraflarının olduğu paylaşımda, “Evet, biz de sizin kadar özledik! Birlikte başaracağız” ifadesi kullanıldı.


Kulüp tarafından yapılan paylaşım kısa sürece yüzlerce beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.