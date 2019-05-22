Sivasspor-Galatasaray maçı 43 TL

Demir Grup Sivasspor'un 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu son haftasında 24 Mayıs Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa çıkarken, müsabakanın en ucuz bileti ise 43 lira olarak belirlendi.

Bugün satışa sunulan Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının biletlerinde misafir tribününün kısa sürede çok sayıda satıldığı öğrenildi.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 65 TL, 2. Kategori (Maraton) 43 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 43 TL, Misafir 57 TL.