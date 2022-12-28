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Sivasspor, Galatasaray maçı için 3 puana odaklandı

DG Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edeceği maça 3 puan için çıkacak.

DG Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edeceği maça 3 puan için çıkacak. Yiğidolar rakibini yenip ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.


Ligde geride kalan 15 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip puanını 17'ye yükseltmeyi hedefliyor.



Sivasspor'da 4 eksik var


Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Leke James, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve Murat Paluli, Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.

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