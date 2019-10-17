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Sivasspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor İstanbul'a gitti.


Sivasspor, sabah Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nden ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla İstanbul'a gitti. İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşecek olan kırmızı-beyazlılar, akşam Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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