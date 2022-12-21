Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 16.
hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 120 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL
Güney Alt (3. Kategori): 50 TL
Güney Üst (3. Kategori): 50 TL
Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL