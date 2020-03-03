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Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı Passolig resmi internet sitesinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve 5 Mart Çarşamba gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.



Bilet fiyatları şöyle:


1. Kategori (VIP Alt Tribünü): 98 TL


2. Kategori (Maraton Alt ve Üst Tribün): 76 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün): 43 TL


4. Kategori (Kuzey Tribün): 57 TL


Bayan Tribün: 43 TL (Sadece Passolig Gişelerinden)


Misafir Tribün: 57 TL (4 Mart Çarşamba günü satışa sunulacak)

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