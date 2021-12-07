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Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışta

DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’de sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.


Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt Tribün: 100 TL


Maraton Tribün: 60 TL


Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 30 TL

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