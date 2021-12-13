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Sivasspor - Galatasaray maçının VAR'ı Arda Kardeşler

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.

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