Sivasspor-Galatasaray rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig’in son hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor seyircisi önünde lig şampiyonu Galatasaray ile 26.
Spor Toto Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor seyircisi önünde lig şampiyonu Galatasaray ile 26. kez kozlarını paylaşacak.
İki takım arasında Demir Grup Sivasspor´un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17´sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere tamamlandı. Lig maçlarında Galatasaray´ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.
Sivasspor hasreti sonlandırmak istiyor
Ligde 8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Hakan Keleş'li Demir Grup Sivasspor, rakibini yenip galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ise, şampiyonluk havasıyla rakibini yenmek istiyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç yarın saat 21.00'da başlayacak. Diğer yandan Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Paul Papp ve Delvin N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçta görev yapamayacaklar.