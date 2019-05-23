Sivasspor-Galatasaray rekabetinde 26. randevu

Spor Toto Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor seyircisi önünde lig şampiyonu Galatasaray ile 26. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında Demir Grup Sivasspor´un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17´sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere tamamlandı. Lig maçlarında Galatasaray´ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivasspor hasreti sonlandırmak istiyor

Ligde 8 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Hakan Keleş'li Demir Grup Sivasspor, rakibini yenip galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ise, şampiyonluk havasıyla rakibini yenmek istiyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç yarın saat 21.00'da başlayacak. Diğer yandan Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Paul Papp ve Delvin N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçta görev yapamayacaklar.