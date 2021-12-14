Sivasspor, Galatasaray'ı 935 gün sonra yendi!

Galatasaray'ı en son 24 Mayıs 2019'da yenen DG Sivasspor, rakibini 935 sonra mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar rakibini tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Galatasaray'ı 24 Mayıs 2019'da sahasında 4-3'lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi.

Yiğidolar, 2019'daki galibiyetten sonra sarı-kırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı.