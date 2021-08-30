İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor galibiyete hasret

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.


Süper Lig'de en son geçen sezon 42. haftada Kasımpaşa'yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.


Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor'a 1-0 ve deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, dün de evinde Göztepe ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.


Yiğidolar, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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