Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.