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Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 3’üncü hafta maçlarında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'üncü hafta maçlarında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan ekibimiz, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, As Başkan Uğur Akkuş da izlerken, yeni transfer Abdou Razack Traore de idmanda yer aldı.


Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.15'de oynanacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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