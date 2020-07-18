Sivasspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 33. Haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Yiğidolar, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.