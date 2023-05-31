Sivasspor Genel Kurulu'nun saati değişti

DG Sivasspor Kulübü, 10 Haziran 2023'te olağan genel kurulunun yapılacağı saatin değiştiğini açıkladı.

Olağan genel kuruluna hazırlanan Sivasspor, saat değişikliği yapıldığını açıklayarak, “Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2023 Cumartesi günü saat 13.00'te Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacaktır. Ekseriyâ sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul, 17.06.2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.