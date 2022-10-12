Sivasspor - Giresunspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Sivasspor-Giresunspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Sivasspor - Giresunspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.