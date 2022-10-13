Sivasspor-Giresunspor maçının biletleri satışta

hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri ise satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL