İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıkların sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan takım daha sonra iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale ve geniş alan oyunları oynayan takım idmanı tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.