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Sivasspor, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. hafta maçında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile İzmir'e gitti.


Süper Lig'de sezonun son maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle ve Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Kafiyeli taraftarlar meşalelerle uğurladı.


Göztepe ile Sivasspor, yarın saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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