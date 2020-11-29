Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 10. hafta maçında yarın sahasında Göztepe'yi konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Bir süredir idmanlara katılamayan Mustapha Yatabare ve Muammer Yıldırım da çalışmalar da yer aldı. Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.