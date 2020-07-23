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Sivasspor, Göztepe maçına tam gaz hazırlanıyor

Süper Lig’de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra uçakla İzmir'e gidecek. Göztepe ile Sivasspor 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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