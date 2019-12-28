Sivasspor, Göztepe'ye hazır

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalıştı. Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Lider Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.