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Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Akşam idmanı savunma ve hücum varyasyonlarıyla geçti.


Süper Lig hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı iki antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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