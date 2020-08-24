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Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Süper Lig hazırlıklarını Bolu Gerede’de sürdüren Sivasspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Süper Lig hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Sivasspor, günü çift antrenmanla tamamladı.


Yeni sezon hazırlıklarına kampın 10'uncu gününde Bolu Gerede'de devam eden Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla idmanlarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Diğer yandan Sivassporlu futbolcular yarın sabah laktat testinden geçecek ve akşam ise yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek

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