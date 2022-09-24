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Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün akşam yaptığı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından hentbol oynayan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.


Sivasspor yarın yapacağı çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Hatayspor 02 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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