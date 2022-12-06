Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kampın 11'inci gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.