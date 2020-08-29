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Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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