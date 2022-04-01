Sivasspor, GZT Giresunspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Giresun'da gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.