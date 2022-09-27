İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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