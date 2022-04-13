İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde minyatür kale maç yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç oynadı.


Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.


Hatayspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.