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Sivasspor - Hatayspor maçında Erkan Özdamar düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak olan Sivasspor - Hatayspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

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