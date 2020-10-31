Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlıar, son bölümde ise hücum ve defans oyuncuları olarak iki grup şeklinde taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt da yer alırken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarına tamamlayacak ve öğleden sonra havayolu ile Hatay'a giderek kampa girecek.

Hatayspor ile Sivasspor 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.