İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor hücum ve savunma çalıştı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren Sivasspor bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Kampın üçüncü gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan kırmızı-beyazlılar ardından pas çalışmaları ve 2'şerli gruplar halinde hücum ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Sivasspor bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

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