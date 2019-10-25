Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda

Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Sivasspor ile Antalyaspor, bu mücadeleyle birlikte ligde 21. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bahtiyar Birinci yapacak.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21. randevularına çıkacak. Geride kalan 20 müsabakada Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Söz konusu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Yiğidolar'da sarı alarmı

D.G. Sivasspor'da, Antalyaspor maçı öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında görev yapamayacaklar.

Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalya ekibine karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 20 maçta alınan skorlar şöyle:

2006-2007 sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 1

2008-2009 sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0

2009-2010 sezonu

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 3 - Sivasspor: 0

2010-2011 sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1

2011-2012 sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

2012-2013 sezonu

Antalyaspor: 4 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

2013-2014 sezonu

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 3

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2

2015-2016 sezonu

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0

2017-2018 sezonu

Sivasspor: 3 - Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 4

2018-2019 sezonu

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2